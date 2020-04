18-Jähriger schleift Kontrahenten mit dem Auto mit

Am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr hat ein 18-Jähriger in Aalen zwei Menschen verletzt. Unter anderem schleifte er einen Kontrahenten mit seinem Auto mit.

Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, saß der 18-Jährige zunächst in seinem VW Golf, der auf einem Parkstreifen in der Friedhofstraße abgestellt war. An der Fahrerseite stand ein 26-Jähriger, der sich wohl durch die heruntergelassene Seitenscheibe in den Pkw beugte und mit dem 18-Jährigen sprach.

Aus bislang unbekanntem Grund kam es dann zu einem Streitgespräch zwischen den beiden Männern, in dessen Verlauf der 18-Jährige seinen Kontrahenten aus dem Fahrzeug heraus mit Pfefferspray besprühte.

Der 26-Jährige hielt sich daraufhin an der Fahrertüre fest und wurde, da der 18-Jährige losfuhr, circa 20 Meter mitgeschleift. Als der 18-Jährige mit seinem Fahrzeug auf den Gehweg fuhr, stürzte der 26-Jährige zu Boden.

Gleichzeitig wurde eine 14-jährige Radfahrerin, die ihrerseits den Gehweg befuhr, vom Fahrzeug des 18-Jährigen erfasst. Die Jugendliche stürzte ebenfalls.

Der mutmaßliche Täter fuhr danach in Richtung Friedhof davon. Er konnte von Beamten des Aalener Polizeireviers rasch ermittelt werden; auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 18-Jährigen beschlagnahmt. Die beiden Verletzten mussten ins Krankenhaus gebracht werden.