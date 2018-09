18-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Beamten der Polizeihundeführerstaffel ist im Aalener Rombachtunnel am Montagabend ein Lieferwagen aufgefallen. Das Fahrzeug pendelte laut Polizeibericht über die Straße. Um den Fahrer zu kontrollieren, schalteten die Polizisten an ihrem Streifenwagen das Blaulicht und die Halteaufforderung ein. Dann floh der Fahrer.

Der Fahrer reagierte nicht, sondern fuhr auf der B29 in Richtung Westhausen. Dabei sei das Fahrzeug immer wieder nach rechts in den Grünstreifen, und nach links auf die Gegenfahrbahn abgedriftet. An der Einmündung Oberalfingen überfuhr er zudem eine rote Ampel.

Der Lieferwagen fuhr anschließend in Westerhofen in eine Sackgasse. Jetzt war der Fahrer gezwungen, seine Fluchtfahrt zu stoppen. Wie die Polizei mitteilt, flüchteten dann zwei Personen aus dem Fahrzeug heraus in einen nahegelegenen Wald.

Im Rahmen der folgenden Fahndung, wozu auch der Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnte ein 18-Jähriger in einem Gartengrundstück in Reichenbach festgenommen werden. Wie sich dann herausstellte: Der junge Mann besitzt keinen Führerschein.

Er hatte das Fahrzeug, bei dem es sich um einen Firmenwagen aus dem Ostalbkreis handelt, wohl ohne Wissen des Firmeninhabers entwendet. Weitere mögliche Hintergründe für die Flucht sind derzeit nicht bekannt, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

