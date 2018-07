Eine 18-Jährige ist am Mittwochabend in der Weißensteiner Straße von einem unbekannten Mann belästigt worden. Die Frau war gegen 22.30 Uhr zu Fuß ortsauswärts unterwegs und kam an einer Tankstelle vorbei. Kurz danach trat ein Unbekannter an sie von hinten heran, fasste sie an einem Arm und stieß sie gegen den Oberkörper. Dabei machte er auch eine sexuelle Anspielung. In diesem Moment kam ein etwa 30-jähriger Helfer hinzu, der den Täter packte und aufforderte, die Geschädigte in Ruhe zu lassen. Der Unbekannte flüchtete anschließend. Dessen Alter konnte die leicht verletzte 18-Jährige nicht schätzen. Er wird als etwa 1,65 Meter groß und mit normaler Statur beschrieben. Er war mit einem schwarzen Kapuzenshirt und weißen Turnschuhen bekleidet. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Die Kriminalpolizei Aalen hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen. Zum einen wird dringend der Helfer gesucht, der vermutlich zu Fuß in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Er wird gebeten, sich bei der Kripo Aalen unter Telefon 07361/5800 zu melden. Zum anderen werden weitere Zeugen gesucht, die die Situation beobachteten. Eventuell fiel der Täter bereits zuvor im dortigen Bereich oder an der Tankstelle bzw. den dortigen Geschäften auf. Auch solche Hinweise sind von Belang.