18.000 Infektionen im Ostalbkreis seit Ausbruch der Pandemie

Der Ostalbkreis hat am Montag mit den aktuellen Neuinfektionen einen neuen Höchstwert der Gesamtfälle mit glatt 18.000 erreicht. Der Wert stieg im Vergleich zum Vortag um 29. Auch die Inzidenz ist weiter angestiegen. Das geht aus dem Lagebericht des Landesgesundheitsamts hervor.

Innerhalb einer Woche haben sich im gesamten Kreisgebiet 309 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Innerhalb desselben Zeitraums und pro 100.000 Einwohner waren es 98,3. Immerhin hat es keinen weiteren Todesfall gegeben. Seit Ausbruch der Pandemie starben 425 Menschen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung.

Mit großem Abstand sind aktuell (Stand Montag) 147 positive Tests in Schwäbisch Gmünd (+0) hinterlegt. In Bopfingen sind es 34 (-2), in Aalen 68 (+9) und in Ellwangen 18 (-1). Alle weiteren Werte finden Sie in der interaktiven Karte.

Laut Landratsamt sind 438 Menschen im Ostalbkreis aktuell mit Sars-CoV-2 infiziert. Damit erhöht sich der Wert im Vergleich zum Vortag um drei. 199 (+11) Patienten müssen in Baden-Württemberg intensivmedizinisch betreut werden. Vier davon in den Kliniken im Ostalbkreis. Zwei Patienten müssen beatmet werden.