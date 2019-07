17 Schülerinnen und Schüler haben das Abitur

Im Rahmen einer Abschlussfeier an der Technischen Schule Aalen haben Schulleiter Vitus Riek und Abteilungsleiterin Claudia Moser 17 Schülerinnen und Schülern zur bestandenen Hochschulreifeprüfung gratuliert. Insbesondere brachten sie ihre Freude über die Vielzahl guter Ergebnisse zum Ausdruck: drei Preise (P, Schnitt bis 1,9) und fünf Belobigungen (B, Schnitt bis 2,4) konnten an die Absolventen der diesjährigen Prüfung überreicht werden.

Den Sonderpreis des Fördervereins der Technischen Schule Aalen erhielt für herausragende Leistungen Johannes Horvath, der den besten Schnitt von 1,7 erreichte. Außerdem erhielt er den Preis der Mathematikervereinigung. Die Physikpreise wurden Vitali Coj und Mario Björn Schoch verliehen. Zum ersten Mal verlieh die Technische Oberschule einen Sozialpreis, er ging an Vitali Coj für seine hervorragende ehrenamtliche Tätigkeit im Rahmen von Nachhilfe.

Zwei Jahre lang besuchten die Schülerinnen und Schüler den Unterricht an der Technischen Oberschule Aalen, für deren Aufnahme die Mittlere Reife und eine abgeschlossene gewerblich-technische Berufsausbildung Voraussetzung sind. Mit den erforderlichen Kenntnissen in einer zweiten Fremdsprache erreichten elf Schülerinnen und Schüler die allgemeine Hochschulreife, sechs Schüler konnten mit der fachgebundenen Hochschulreife abschließen. Durch den Erwerb der Hochschulreife wurde die Basis für ein erfolgreiches Studium an einer Hochschule gelegt.

Die Absolventen sind: Dominik Bäuml, Florian Berger, Vitali Coj (B), Patrick Eiberger, Lars Fitzel, Fabian Graule, Simon Hänle (P), Johannes Horvath (P), Alina Ilg (B), Fabian Keck, Robin Kirrmann (P), Timo Klement (B), Marc Nebel (B), Tim Tobias Schmulbach, Mario Björn Schoch (B), Andreas Waldsauer, Robin Wiedemann.