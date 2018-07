17 Ringe Vorsprung für SGi Aalen I

Nach dem vierten Durchgang der Freundschaftsrunde Gebrauchspistole bleibt die Mannschaft der SGi Aalen I mit 17 Ringen Vorsprung weiterhin vorne. Dahinter folgt in Lauerstellung die SK Ellenberg II.

Aalen I ist in der Freundschaftsrunde Gebrauchspistole das Maß aller Dinge. Mit 17 Ringen Vorsprung vor der SK Ellenberg II liegen sie an der Spitze der Tabelle. Für die restlichen zwei Wettkämpfe ist also noch für Spannung gesorgt. Dahinter liegen mit schon weiterem Abstand der SSV Ebnat I und der SB Bopfingen I. Sie dürften für die vorderen Plätze keine Aussichten mehr haben.

Ergebnisse und beste Schützen: SSV Ebnat I - SGi Aalen I 1051:1055, Pompe (362) – Baesgen (380); SK Ellenberg II - SV Dirgenheim 1086:1030, Ott (368) – Bihr F (355); SK Aalen-Neßlau II - SK Ellenberg I 1050:1024, Petry (361) – Doppstädt (348); SV Regelsweiler - SV Essingen II 1050:0, Collins (358); SV Lauterburg - SV Laubach 991:998, Bulling (345) – Jäger (339); SAbt. Hüttlingen II - SB Bopfingen II 981:1034, Steinacker CHr. (337) – Zäuner (359); SB Bopfingen I - SK Weiler III 1074:1016, Ziegler (368) – Angstenberger (347); SV Essingen III - SSV Ebnat II 711:839, Maier (357) – Staudenecker (334); SV Fachsenfeld II - SSV Flochberg 983:925, Wiedmann (366) – Lorke (319); SAbt. Hüttlingen I - SK Aalen-Neßlau III 1021:1009, Bahle (360) – Bunzel (344); SB Bopfingen III - SGi Oberkochen 969:947, Blessing (337) – Münch (322); SGes Aalen - SAbt.Hüttlingen III 1009:754 Arnaut (348) – Müller (259); SGi Aalen II 1018 , Mäurer (357).