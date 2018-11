17 neue Refa-Prozessorganisatoren

Bei einer Abschlussfeier hat Schulleiter Vitus Riek an der Technischen Schule Aalen 17 angehenden Maschinen- und Automatisierungstechnikern die Urkunden als Refa-Prozessorganisator überreicht. Mit der Zusatzqualifikation, parallel zur Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker, unter Leitung der Refa-Lehrer Josef Brenner, Manfred Behmel und Sven Holzberger, konnten die 17 Absolventen in den Räumen der Schule in 80 Unterrichsstunden ihre Kenntnisse im Bereich der Arbeitsorganisation und Optimierung der Wirtschaftlichkeit von Prozessen erarbeiten und damit ihre Qualifikation als künftiger Maschinenbautechniker erhöhen. Die Fortbildung umfasst die Analyse und effiziente Gestaltung von Arbeitsprozessen unter Einbeziehung ergonomischer, arbeitsrechtlicher und kostenrelevanter Gesichtspunkte.