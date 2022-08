17-Jähriger bei Sturz verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 17-Jähriger bei einem Sturz am Mittwochabend erlitten. Der Jugendliche fuhr gegen 21.40 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Julius-Bausch-Straße in Richtung Burgstallstraße entlang. Eigenen Angaben zufolge bremste ein vor ihm fahrender Wagen unvermittelt stark ab, weshalb auch er sein Fahrzeug abbremsen musste. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Zweirad und stürzte. Obwohl der Autofahrer den Sturz offenbar mitbekommen hatte, fuhr dieser – nun mit hoher Geschwindigkeit – davon. Am Fahrzeug des 17-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361 / 5240, entgegen.