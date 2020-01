17-jähriger Beifahrer wird bei Unfall verletzt

Ein 19-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag betrunken einen Unfall verursacht. Sein Beifahrer wurde dabei leicht verletzt.

Ein 19-jähriger Autofahrer befuhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 1.45 Uhr die Heißenbergstraße von Fachsenfeld in Fahrtrichtung Waiblingen. Am dortigen Ortseingang verlor der Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach der Kollision mit einem Verkehrszeichen kam der Pkw im Straßengraben zum Stehen.

Der 17-jährige Beifahrer wurde hierbei leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer stand zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholbeeinflussung und musste zur Blutentnahme. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.