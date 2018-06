Ein Brüderpaar, 16 und 17 Jahre alt, hat am Mittwoch gegen 21.45 Uhr auf dem Marktplatz eine Auseinandersetzung mit einem 17-Jährigen gehabt. Jener bedrohte seinen gleichaltrigen Kontrahenten mit einem Messer und schlug ihn später damit auf den Kopf. Den Bruder verletzte er, indem er ihn schlug und am Hals und im Gesicht kratzte. Die Jugendsachbearbeiter der Gmünder Polizei nehmen sich des Vorfalls an.