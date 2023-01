„17 Hippies“ und Frauenpower aus der Ukraine

Am 4. und 5. August steigt das 22. Galgenberg-Festival. Das Programm steht fest: Neben dem „Vereinsorchester“ am Freitag stehen am Samstag drei Bands auf der Bühne unterm Galgenberg.

3 PLUS-Artikel kostenlos Mit einer Registrierung lesen Sie 3 PLUS-Inhalte und 10 freie Inhalte im Monat kostenlos. Sie sind bereits registriert? Hier einloggen. Registrieren