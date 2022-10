Ein 16-Jähriger hat sich auf der Kreisstraße 3275 mit seinem Motorrad überschlagen. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Jugendliche war am Freitag gegen 19.50 Uhr von Waldstetten in Richtung Straßdorf unterwegs. Sein Motorrad war nicht zugelassenen. Nachdem er ein Auto überholt hatte, kam er in einer leichten Kurve wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der angrenzenden Wiese.