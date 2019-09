1:6 für TSG U 19

Mit einer deutlichen 1:6 (0:2)-Niederlage in der Fußball-U 19-Verbandsstaffel beim VfL Kirchheim/Teck kehrten die Jungs der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach an den Sauerbach zurück. Nach den verschenkten zwei Punkten letzte Woche wollte man in Kirchheim unbedingt was Zählbares mitnehmen.

Von Beginn an gaben aber die Hausherren den Ton an. Die TSG leistete sich zu viele einfache Fehler im Aufbauspiel und Kirchheim nutzte dies clever aus. Bereits in der 14. Spielminute die 1:0-Führung für Kirchheim. Die frühe Führung konnte von den TSG-Jungs das ganze Spiel über nicht verarbeitet werden. Nur zehn Spielminuten waren auf der Uhr, da erhöhte Kirchheim auf 2:0. Auf Seiten der TSG konnte man froh sei, dass es zur Halbzeit nur eine zwei Tore Führung der Heimmannschaft war. Nach einer deutlichen Halbzeitansprache erhoffte man sich ein anderes Gesicht der Jungs vom Sauerbach. An diesem Tag ging aber überhaupt nichts mehr zusammen. Kirchheim konnte zwischen der 59. und 77. Spielminute auf 5:0 erhöhen.

Von Hofherrnweiler kam in der Phase überhaupt nichts mehr. Nach einem Eckball konnte Tobi Appt per Kopf in der 89. Spielminute den Ehrentreffer zum 5:1 markieren. Den Schlusspunkt setzten aber die Hausherren mit dem 6:1. Wiedergutmachung könnte die TSG bereits am Mittwoch betreiben. Um 19.30 Uhr gastiert der SKV Rutesheim zum Verbandspokalspiel am Sauerbach.