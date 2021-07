1500 Unterschriften für den Klimaentscheid

Die Aalener Initiative Klimaentscheid hat die nötigen Unterschriften für einen Einwohnerantrag gesammelt und möchte den Erfolg zusammen mit Fridays For Future mit einer Kundgebung am Freitag, 23. Juli, feiern. „Mindestens 950 Unterschriften hätten für den Antrag zusammenkommen müssen, über 1500 sind es nach aktuellem Stand schon geworden“, freut sich Doris Ramer von der Initiative.

Bevor die Unterschriften zur Prüfung in der letzten Juliwoche an OB Thilo Rentschler übergeben werden, will die Initiative den erreichten Meilenstein zusammen mit allen Unterstützerinnen und Unterstützern feiern und mit einer gemeinsamen Kundgebung auf dem Rathausvorplatz ein deutliches Signal für Klimaschutz und eine lebendige Bürgerbeteiligung setzen. „Freitags um 16 Uhr unter anderem, weil das auch der etablierte Termin für Fridays For Future ist“, erläutert Aktivist Jan Kubitza. „Und wer danach gerne ein weiteres Zeichen setzen möchte, kann bei der Critical Mass mitfahren.“ Die große gemeinsame Fahrradrundfahrt startet um 18.30 Uhr an der Rosa Villa am Stadtgarten.