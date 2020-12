1500 Teddybären fürs Ostalb-Klinikum

Rund 1500 Teddybären sind auf der Suche nach einem neuen Zuhause und einem neuen Besitzer. Die Bären im Gesamtwert von rund 15 000 Euro wurden jetzt im Ostalb-Klinikum Aalen an den Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik, Jochen Riedel, übergeben. In den kommenden Wochen und Monaten werden sie an die Patienten der Kinder- und Jugendklinik in Aalen und Mutlangen verschenkt und übergeben.

Die Idee zu der Spendenaktion hatten Tina Morassi von der Firma Berendsohn und Alfons Wiedemann. Sie hatten sich Gedanken gemacht, wie man auch in den schwierigen Zeiten eines Krankenhausaufenthaltes eine kleine Freude und Ablenkung bereiten könnte.

Insgesamt zwölf Spender und Sponsoren haben sich an der Aktion beteiligt: Weinmarkt Grieser in Aalen, Hans Fuchs Bauunternehmen in Ellwangen, Gabo Stahl GmbH in Essingen, SWI Installationsboden GmbH in Lorch, VR Bank Aalen, Stadtwerke Aalen, Rossaro Bauunternehmung in Aalen, Hubarbeitsbühnen Mayer in Aalen, Scholz Recycling GmbH in Essingen, Geo Data GmbH in Westhausen, Schmidt Automotive GmbH in Westhausen und Zipser Solar- und Haustechnik GmbH Oberkochen.

Chefarzt Riedel und Leitender Arzt Hans-Georg Schreiner dankten Tamina und Tina Morassi bei der Übergabe der Teddybären für die „tolle Überraschung“ vor Weihnachten. Riedel sagte „ein großes Dankeschön vom ganzen Team der Kinder- und Jugendklinik an alle Spender; die neuen Besitzer werden sich sehr freuen“.