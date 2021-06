150 Teddybären für kleine Patienten

Der Rotary Club Ellwangen hat der Kinder- und Jugendklinik der Kliniken Ostalb an den Standorten Aalen und Mutlangen 150 Steiff-Teddybären gespendet. „Kinder sind die Vorreiter der Gesellschaft“, sagte Chefarzt Jochen Riedel. Gerade deshalb sei es so wichtig, diese zu unterstützen. Rund 6000 Patientinnen und Patienten werden jährlich von der Kinder- und Jugendklinik in und Mutlangen behandelt. Um den Kleinsten bei einem stationären Aufenthalt eine kleine Freude zu bereiten, hat der Rotary Club die Teddybären gespendet. Der erste davon wurde symbolisch vom leitenden Arzt der Kinder- und Jugendklinik, Dr. Hans-Georg Schreiner, und dem kleinen Paul in Empfang genommen. Chefarzt Riedel bedankte sich im Namen seines ganzen Teams. Foto: Kliniken Ostalb