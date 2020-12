Auch wenn es die Corona-Situation für Gastronomen nicht einfach macht, haben es sich die Verantwortlichen der Spielarena in Fachsenfeld und des „Alten Hobel“ in Aalen nicht nehmen lassen, Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht. In den vergangenen zwei Jahren gingen die Spenden an Obdachlose in Aalen, heuer haben sich die Initiatoren Benjamin Landes (rechts) und Mustafa Özbey dafür entschieden, den Kindern im Kinderhaus Graf und in der Marienpflege Ellwangen sowie anderen Familien in Not ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Insgesamt 150 Ostalb-Kinderkörbe (www.ostalbkorb.de) mit Süßem, Obst, Getränken und einem Gutschein für die Spielarena wurden verteilt. Zudem spendete Texmoprint 3D in Aalen drei Kartons voll neuer Klamotten. Spenden für die Aktion kamen zudem vom SV Waldhausen, von der TSG Hofherrnweiler, dem VfR Aalen, Thomas Gartenmaier sowie Ernst Ritter, dem Vermieter der Spielarena. Auf dem Foto übergibt Landes dem Vorsitzenden der Marienpflege Ellwangen, Ralf Klein-Jung, gerade einen der vielen Ostalb-Kinderkörbe.