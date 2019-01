150 Jahre katholische Kirchenmusik

Wenn die Zahl ehrenamtlicher Helfer ein Gradmesser für die Aktivität ist, dann kann die Salvatorgemeinde stolz sein. Pfarrer Wolfgang Sedlmeier hieß nach dem Gottesdienst am Donnerstagabend in einem übervollen Saal Menschen willkommen, die das Jahr über Dienste in der Gemeinde übernahmen. Der Begegnungsabend sollte Ausdruck des Dankes und des Ansporns zu weiterer Mithilfe sein.

Der Dienst für die anderen und ein kleines Dankeschön dafür sei der Grund für diesen Abend, hob Helmut Erhardt im Namen des Kirchengemeinderats (KGR) hervor. Dabei sei Großartiges geleistet worden. Beispielsweise sei ein neuer Flyer in alle katholischen Haushalte Aalens verteilt worden. „Beim Durchblättern wurde einem schwindlig von der Vielzahl von Möglichkeiten, wie und wo wir unseren Glauben leben können“, berichtete der Laienvorsitzende des Kirchengemeinderats (KGR).

Ein großer Dank gelte auch den pastoralen Mitarbeitern sowie den Leitern der Wortgottesdienste. Einschließlich der Vorabendmessen könne am Wochenende unter elf verschiedenen Gottesdiensten ausgewählt werden. Für die Mitarbeit beim Fronleichnamsfest mit der Prozession durch die Stadt dankte Erhardt den vielen Helfern der Stadtverwaltung, der Polizei, Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Stadtkapelle. Dieses Jahr finde das Salvatorgemeindefest direkt im Anschluß an den Fronleichnamsgottesdienst statt. Da werde der Festausschuss stark gefordert sein.

200 Sänger wirken mit

Ein besonderer Höhepunkt für die katholische Kirche in Aalen sei das 150-jährige Jubiläum der katholischen Kirchenmusik in der Stadt. Über 300 Jahre nach der Reformation wurde 1868 ein katholischer Kirchenchor gegründet. Dieser Chor existiere noch heute unter dem Namen Chor der Salvatorkirche. In zwei Konzerten – am 6. und 7. Juli – könne das 150-jährige Jubiläum zusammen mit den katholischen Chören und der evangelischen Kantorei Aalen in der Salvatorkirche gefeiert werden, kündigte Erhardt an. Bei diesem Abschluss des Festjahres mit dem „Te Deum“ von Hector Berlioz wirken über 200 Sängerinnen und Sänger sowie großes Orchester und Orgel mit. Der Vorverkauf beginne demnächst.

In einem Jahr finden wieder Kirchengemeinderatswahlen statt. Erhardt bat aktive Gemeindemitglieder, sich zur Wahl zu stellen. Wie ideenreich der KGR sein kann, demonstrierte er bei diesem Abend mit einer Aufführung des Radetzy-Marsches in Kostümen und Perücken unter Leitung von Helmut Erhardt. Ebenso mit großem Beifall bejubelt wurde anschließend der Auftritt des Shanty-Chores. Die Mitglieder des Pastoralteams, einstudiert und moderiert von Jugendreferent Martin Kronberger, begleiteten die „Hamburger Sänger“ auf ihrer ereignisreichen Tour durch die Reeperbahn.