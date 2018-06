150 Jahre katholische Kirchenmusik in Aalen, das sind auch 150 Jahre Chor der Salvatorkirche. Und alle Freunde der geistlichen Musik dürfen sich auf ein gehaltvolles Jubiläumsjahr freuen, das ihnen zwischen Juli 2018 und Juli 2019 drei hochkarätige Konzerte mit jeweils völlig unterschiedlicher Ausprägung bescheren wird.

Dass der Chor der Salvatorkirche mit den 150 Jahren, auf die er sich beruft, älter ist als das 1913 geweihte Gotteshaus selbst, muss erklärt werden. Mit der Weihe der einstigen Aalener Marienkirche 1868 entstand auch ein katholischer Kirchenchor. Als der Rang der Pfarrkirche der katholischen Kirchengemeinde Aalen 1913 auf die neue Salvatorkirche überging, zog quasi der Kirchenchor mit. Die Aufteilung in zwei selbstständige katholische Kirchengemeinden, Salvator und Sankt Maria, erfolgte erst 1963. 1967 gründete sich dann der Chor der Marienkirche, der im vergangenen Jahr sein 50-jähriges Bestehen feierte, der katholische Ursprungschor nannte sich fortan Chor der Salvatorkirche. Bereits 1904 war der Kirchenchor der katholischen Kirchengemeinde Sankt Bonifatius Hofherrnweiler entstanden.

Streifzug durch die Geschichte

Diese ganze Geschichte sozusagen hörbar zu machen und – auch unter dem Dach der mittlerweile bestehenden katholischen Seelsorgeeinheit Aalen – musikalisch in ein anspruchsvolles Jubiläumsprogramm zu packen, an dieser Vision stricken Hans-Peter Haas, Leiter des Chors der Salvatorkirche, dessen Chorvorstand Helmut Erhardt, Ralph Häcker, Leiter des Chors der Marienkirche, und Cornelia Hirsch, Leiterin des Kirchenchors Sankt Bonifatius und des Chors A-chor-de, schon seit Längerem. Aus der Vision ist am Ende eine Abfolge von drei Jubiläumskonzerten entstanden, die jeweils musikalisch ganz unterschiedlich geprägt sein werden. Alle drei Konzerte und Aufführungen finden in der Salvatorkirche statt.

Auftakt ist dort am Sonntag, 8. Juli, um 19 Uhr mit einer geistlichen Abendmusik mit Werken aus fünf Jahrhunderten, dargeboten im Wechsel von allen drei beziehungsweise vier Chören einzeln oder gemeinsam. Den Rahmen bildet das jeweils gemeinsame „Jauchzet dem Herrn“, einmal aus der Feder von Heinrich Schütz, einmal von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Dazwischen sind Werke von Haydn über Bach, Reger und Rheinberger bis hin zu zeitgenössischen Komponisten zu hören. Der Eintritt zu dieser Abendmusik ist frei, es wird um Spenden für die Aktion „Kinder in Armut“ der katholischen Kirchengemeinden Aalen gebeten.

Das zweite Musikerlebnis zum Jubiläum steht am zweiten Adventssonntag, 9. Dezember, ins Haus. Der Chor der Salvatorkirche führt dabei zusammen mit einem Streichorchester, mit Harfe und Orgel das „Oratorio de Noël“ von Camille Saint-Saëns auf, ergänzt durch weitere adventliche Werke.

Opulente Werke zum Abschluss

Die Abschlussaufführung des Jubiläumsjahres wird angesichts der Opulenz der Werke und des damit verbundenen Aufwands gleich zweimal zu erleben sein: Am Samstag, 6., und Sonntag, 7. Juli 2019, erklingen in der Salvatorkirche das „Te Deum“ von Hector Berlioz, dessen Todestag sich 2019 zum 150. Mal jährt, in einer Aalener Erstaufführung und die „Messe solennelle en l’honneur de Sainte-Cécile“, die „Cäcilienmesse“ von Charles Gounod. Verstärkung werden die Mitglieder der katholischen Aalener Chöre dabei von der evangelischen Kantorei und einem großen Orchester sowie der Orgel erhalten. Insgesamt werden rund 230 Sängerinnen und Sänger gemeinsam mitwirken.

Zum Jubiläum wird der Chor der Salvatorkirche übrigens am Samstag, 23. Juni, bei der Landesgartenschau in Lahr von Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Conradin-Kreutzer-Tafel überreicht bekommen.