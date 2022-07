150 Feuerwehrkräfte kämpfen gleichzeitig gegen die Flammen zweier Brände

Höchste Vorsicht ist auch bei Gartenarbeiten angesagt. In den vergangenen Tagen gab es etliche Fälle, bei denen Haus- und Gartenbesitzer leichtsinnigerweise mit Gasflammen gegen Unkraut vorgingen - und plötzlich ganze Hecken in Brand gerieten.

Rauchen und Feuer machen ist in den Wäldern selbstverständlich verboten. Allein schon Glasscherben können bei der gegenwärtigen Sonneneinstrahlung verbunden mit der ausgetrockneten Natur Brände in Wiesen und Wäldern auslösen.

Ausgerechnet am bislang heißesten Tag des Jahres bricht bei einer Altzholz-Recyclingfirma in Essingen ein Großbrand aus. Und plötzlich steht wenige Kilometer weiter auch ein Kornfeld in Flammen.

150 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Rund 150 Einsätzkräfte der Feuerwehren Essingen, Aalen, Heubach, Heuchlingen und Mögglingen gaben an diesem heißen Dienstag alles. Auch Kreisbrandmeister Otto Feil beschreibt, dass diese Einsätze bei solchen Temperaturen sich am Rande des körperlich Leistbaren bewegen, besonders bei den Löschtrupps, die mit schweren Atemschutzgeräten an vorderster Front stehen. Glücklicherweise sei, soweit bis Dienstagabend bekannt, niemand zu Schaden gekommen.

Brände beginnen in der Mittagshitze

Dieser extreme Tag für die Feuerwehren begann in der Mittagshitze gegen 14 Uhr. Aus dem Altholz-Recycling-Betrieb Ritter im Gewerbegebiet nördlich der Bahnlinie bei Essingen wurde ein Feuer gemeldet. Kreisbrandmeister Otto Feil schildert, dass sich bedingt durch Trockenheit und böige Winde der Brand sehr schnell auf drei große Altholz-Lagerhaufen ausbreitete. Die Flammen hätten beim Eintreffen der Feuerwehr auch schon auf Bauteile einer Lagerhalle und Fördereinrichtungen übergriffen. Otto Feil lobt, dass die Essinger Feuerwehr sehr gut reagiert habe: Sie konzentrierte sich zunächst auf die Rettung der großen Halle. Die Flammen breiteten sich zunächst im Außenlagerbereich weiter aus. Die Rauchentwicklung war enorm, die Qualmwolken zogen bis nach Mögglingen. Die Bevölkerung wurde gewarnt und aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der eh schon schlimme tägliche Stau auf der B29 sowie auf den Zufahrtsstraßen wurde durch den Großbrand mit den vielen anrückenden Einsatzfahrzeugen und durch Schaulust der Autofahrer noch heftiger.

Hilfe mit zwei Drehleitern

Auch mit Hilfe von zwei Drehleitern der Feuerwehr Aalen sowie mit einem massiven Einsatz von mehreren Löschrohren und Wasserwerfern konnte der Großbrand bis zum Abend unter Kontrolle gebracht werden. Mehrere Pumpen wurden an einem Teich am Gewerbegebiet in Stellung gebracht und hunderte Meter Schlauchleitungen verlegt. Am Abend erklärte Kreisbrandmeister Otto Feil, dass die Löscharbeiten wohl noch bis in die Nacht hinein andauern werden. Die Altholz-Berge müssten mit Hilfe von Baggern zunächst auseinandergezogen werden, um auch noch an die letzten Glutnester heranzukommen.

Umland musste abgeschirmt werden

Die Sorge der Feuerwehr galt auch der Abschirmung der völlig ausgetrockneten Wiesen und Waldränder rund um den Großbrand. Durch Funkenflug geriet in etwa 30 Meter Entfernung zum Firmengelände plötzlich eine Böschung in Brand. Die Feuerwehr war darauf vorbereitet und konnte den Flächenbrand schnell eindämmen.

Dann auch noch ein Brand in Heuchlingen

Mitten in die Löscharbeiten bei Essingen platzte die Alarmmeldung über einen großen Flächenbrand bei Heuchlingen. Nur fünf Kilometer von Essingen entfernt stand nach Angaben des Heuchlinger Feuerwehrkommandanten Patrick Hülsken nahe Holzleuten ein etwa 150 auf 400 Meter großes Weizenfeld in Flammen. Das Feuer sei von einem Mähdrescher ausgegangen, der dort mit Erntearbeiten beschäftigt gewesen sei. Vermutlich sei ein Teil der Erntemaschine überhitzt gewesen. Mit Verstärkung von Tanklöschfahrzeugen aus Mögglingen und Heubach habe die Heuchlinger Feuerwehr den Vegetionsbrand rasch unter Kontrolle gebracht, obwohl der heiße und trocken Wind sehr kräftig gewesen sei und deshalb bei der gegenwärtigen Situation mit höchster Waldbrand-Warnstufe weitaus schlimmere Folgen zu befürchten gewesen wären. Der Feuerwehrkommandant lobte auch den schnellen Einsatz von Landwirten, die sofort mit etlichen Pumpfässern zur Stelle waren. Kurzerhand seien die Flammen auch mit einer Ladung Gülle effektiv erstickt worden.

Brandursache ist noch nicht geklärt

Zur Brandursache und Schadenshöhe beim Großbrand in Essingen konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen. Auch starke Kräfte des Rettungsdienstes waren sicherheitshalber vor Ort, um die Feuerwehrleute abzusichern, die bis an den Rand der Erschöpfung schufteten und schwitzten. Man konnte angesichts der Leistung der freiwilligen Brand- und Katastrophenschützer an diesem glühend heißen Tag nur den Hut ziehen.