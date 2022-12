So einiges war los im Kreißsaal des Ostalb-Klinikums über die Weihnachtsfeiertage. Insgesamt 15 Babys kamen zur Welt. Darunter auch „zwei echte Christkindle“, Dima und Elena erblickten am 24. das Licht der Welt. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag brachten Thilo, Feli, Lea, Antonio, Leon, Valentin, Lucia, Evelyn und Amelia viel Freude in ihre Familien.