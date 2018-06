An diesem Samstag, startet der 15. Muffigellauf zu den Muffigel Festtagen in Hüttlingen. Das Laufereignis des TSV hatte schon im vergangenen Jahr an die 250 Läufer aller Altersklassen angelockt.

Läufe gibt es von den Bambinis 2011 und jünger über 780 Meter mit einer Runde, dann die Schüler- und Jugendläufe von 1500 und 3900 Metern bis zu den Aktiven und Senioren über zehn Runden und 7,8 Kilometer. Der Start ist um 14 Uhr mit den Jüngsten, gefolgt von den Schüler -und Jugendläufen bis 16 Uhr und dem Hauptlauf um 16.30 Uhr. Der Start erfolgt in der Ortsmitte/ Bachstraße. Auf der Hauptbühne der Muffigelfesttage am Dorfplatz wird Bürgermeister Ensle und TSV-Abteilungsleiterin Kerstin Bickel die Siegerehrung vornehmen.