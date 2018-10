1:5-Klatsche für U 19 der TSG

Mit einer 1:5-Niederlage beim SGV Freiberg II sind die U-19-Fußballer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach am vergangenen Samstag an den Sauerbach zurück gekehrt. Über die gesamten 90 Minuten hatten die TSG-Jungs keinerlei Zugriff auf das Spiel und mussten sich am Ende verdient geschlagen geben.

Viel vorgenommen hatte man sich im Lager der TSG beim Auswärtsspiel in Freiberg. Doch die Jungs vom Sauerbach konnten dem Gegner über die gesamte Spielzeit keinerlei Paroli bieten. Bereits nach neun Minuten konnte der SGV nach einer schönen Kombination in Führung gehen.

Die TSG hatte aber die passende Antwort parat. Patryk Stas nutzte einen Fehler in der Hintermannschaft von Freiberg aus und konnte in der 13. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielen. Freiberg zeigte sich aber unbeeindruckt und beherrschte das Spiel nach Belieben. Die TSG-Jungs konnten von nun an nur reagieren. Nach einem Freistoß erzielte Freiberg kurz vor dem Halbzeitpfiff die verdiente 2:1-Führung. Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild. Freiberg dominierte und konnte innerhalb von 15 Minuten nach der Pause auf 5:1 erhöhen. In den letzten 30 Minuten war die TSG bemüht ein Debakel zu verhindern. Dies gelang letztlich auch. Nun gilt es in der kommenden Woche wieder die Köpfe frei zu bekommen und am kommenden Samstag beim Aufsteiger aus Maichingen zu punkten.