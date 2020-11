15-Jähriger von Pkw erfasst

Am Donnerstag gegen 16.15 Uhr wurde ein 15-Jähriger in der Ulmer Straße an der Hochbrücke von einem Fahrzeug erfasst und dabei leicht verletzt.

Der Jugendliche war zusammen mit einem gleichaltrigen Freund zunächst auf die Mittelinsel gegangen und dann unvermittelt zwischen den haltenden Fahrzeugen vor dem Kreisel über die Fahrbahn gelaufen. Hier wurde er vom Pkw einer 25-Jährigen erfasst, die den Jungen laut Polizei nicht hatte sehen können. Am Fahrzeug der jungen Frau entstand ein Sachschaden von rund 1200 Euro.