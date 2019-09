1:5-Debakel: Kickers revanchieren sich

Mit 5:1 haben die Stuttgarter Kickers die Sportfreunde Dorfmerkingen auf die Heimreise geschickt. Während dem Meisterschaftsfavoriten am 7. Spieltag alles in ihre Karten spielte, konnte es für die Sportfreunde an diesem Spieltag nicht schlechter laufen. Am verdienten Stuttgarter Sieg gibt es jedoch absolut nichts zu rütteln.

Bereits vor Spielbeginn war im Stuttgarter Lager zu hören, dass ihr Team absolut in der Lage ist, jeden Gegner der Liga zu schlagen. Bereits in den vergangenen Spielen hatten die Stuttgarter immer ein deutliches Chancenplus, doch der letzte Befreiungsschlag fehlte letztlich. Dieser ist nun gegen die Sportfreunde aus Dorfmerkingen gelungen. Vor knapp 2400 Zuschauern im Gazi Stadion war es der Gastgeber, der nach sieben Minuten über die linke Seite die Dorfmerkinger Abwehr ausspielte, der Querpass kam zu Weiss und dieser bezwang Keeper Zech zur Führung. Der Knoten bei den Kickers schien genlatzt. Doch die Sportfreunde versteckten sich absolut nicht, attackierten die Gastgeber frühzeitig und so folgte nach 24 Minuten der Ausgleichstreffer. Dennis Bihr schnappte sich das Leder, umkurvte die Stuttgarter Abwehr und vollstreckte zum Ausgleichstreffer. Bis zur 45. Minute dann ein offener Schlagabtausch mit spielerischer Überlegenheit der Kickers.

Tunjic trifft

Während die Sportfreunde gedanklich schon beim Pausengetränk waren, nutzten die Gastgeber diese Unsicherheit in Minute 45. + 1 zur erneuten Führung. Goalgetter Tunjic, der bis zu diesem Zeitpunkt gegen Y. Schmidt zumeist zweiter Sieger war, vollstreckte eiskalt. Im zweiten Durchgang brachte Trainer Helmut Dietterle mit Nietzer, Zimmer und ab der 74. Minute mit Renner drei frische Leute ins Dorfmerkinger Spiel.

Alle eingewechselte Akteure machte dabei auf sich aufmerksam. Zuerst nach 73 Minuten ein Missverständnis zwischen Keeper Christian Zech und Schindele. Nach einem unnötigen Eckball fiel das Leder Nico Blank vor die Füße und dieser hämmerte unhaltbar zur Vorentscheidung unter den Dorfmerkinger Querbalken. Die Partie schien gelaufen. Doch wie schon beim Pokalfinale war es dann Daniel Nietzer der sich an der Mittellinie in unnachahmlicher Manier das Leder erkämpfe, alleine auf das Gehäuse von Keeper Trautner zulief, quer zum mitgelaufenen Renner passte und dieser schoss frei aus neun Metern am Kickers Gehäuse vorbei. Als nach 85 Minuten der eingewechselte Zimmer gegen Moos zu halbherzig zu Werke ging, dieser das Laufduell eindeutig gewann und zum 4:1 vollstreckte, war der letzte Widerstand der Sportfreunde gebrochen. In der zweiten Minute der Nachspielzeit war es dann Sanchez der zum 5:1-Sieg der Gastgeber vollstreckte.