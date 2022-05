15 Absolventen im Kurs zum Sozialführerschein

Er war eine Erfindung der Ulmer Bahnhofsmission, der Sozialführerschein, für den in diesem Jahr in der 19. Auflage in Aalen ein Kurs stattgefunden hat. Mit der Caritas, der Diakonie, der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde und der Bahnhofsmission hatten sich fünf Träger zusammengeschlossen. Pfarrer Bernhard Richter betonte daher in seiner Begrüßung die ökumenische Verbundenheit, mit der in Aalen viele Knoten am sozialen Netz geknüpft werden. Die 15 Teilnehmer des Kurses gaben einen persönlichen Rückblick auf den Kurs und dankten Moderatorin Sylvia Kreuzer für die Begleitung und Betreuung. Landrat Joachim Bläse dankte den Trägern für die Durchführung dieser Kurse und sprach seinen Dank auch allen Teilnehmern des Kurses aus. „Das Ehrenamt muss Freude machen“, betonte der Landrat und überreichte den Teilnehmern ihre Zertifikate. Martin Kronberger sprach ein Wort auf den Weg und beschloss den Abend mit einem Segen, ehe alle den Abend bei Gesprächen, Essen und Trinken ausklingen ließen. Man Pfeifer sorgte mit meditativen und schwungvollen Tönen für die festliche musikalische Umrahmung.