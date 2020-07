15 Absolventen haben den Sozialführerschein

Der 17. Kurs des Aalener Sozialführerscheins ist zu Ende gegangen.

Coronabedingt gab es im März eine Zwangspause, wie Diakon Michael Junge in seiner Begrüßung bemerkt hatte. Doch nun konnte der Kurs unter der Moderation von Sylvia Kreuzer doch noch abgeschlossen und ausgewertet werden, wenn auch etwas verkürzt und ohne Praxisbörse. Jörg Dolmetsch und Marion Santin gaben aus Sicht der Träger einen Rückblick auf den Kurs, ehe Renate Poppe und andere Teilnehmer aus ihrer Sicht die Abende würdigten und ihren herzlichen Dank aussprachen. Landrat Klaus Pavel sprach vom vorbildhaften Engagement im Ehrenamt und zählte die Kursteilnehmer zum „Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält!“ Wie in 16 Kursen zuvor überreichte der Landrat zusammen mit Dekan Ralf Drescher die Zertifikate an die einzelnen Absolventen des Sozialführerscheines.

Dekan Ralf Drescher würdigte die Leistungen des Landrates in der Coronapandemie und in 24 Jahren Verantwortung für den Ostalbkreis. Er überreichte ihm als Schirmherr einen Schirm für sich und einen für seine Frau Corinna.

Der Sozialführerschein sei ein Beispiel für ein gut funktionierendes Miteinander verschiedener Konfessionen. „So kann Ökumene Spaß machen“, so Drescher. Man Pfeiffer sorgte für die festlichen musikalischen Känge am Akkordeon und Pfarrer Bernhard Richter erinnerte für die Träger an die Anfänge vor 16 Jahren, als die fünf Träger Bahnhofsmission, Diakonie, Caritas, katholische und evangelische Kirchengemeinde gemeinsam nach dem Ulmer Modell den Sozialführerschein ins Leben riefen und erwähnte dabei Christoph Class und Ottmar Ackermann als die treibenden Kräfte für dieses nachhaltige ökumenische Projekt. Foto: Thomas Siedler