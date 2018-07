144 neue Techniker für die Ostalb-Betriebe

Bei der Abschlussfeier der Technikerschule Aalen wurden 144 neue Techniker verabschiedet. Die berufliche Weiterbildung dauerte zwei Jahre in Vollzeit für die Fachbereiche Maschinentechnik, Automatisierungstechnik/Mechatronik, Elektrotechnik und Bautechnik und vier Jahre in Teilzeit in der Fachrichtung Maschinentechnik. 22 Absolventen erhielten einen Preis (P) und 50 eine Belobigung (B).

Maschinentechnik Vollzeit

Klasse FTM2/1: Martin Angstenberger, Hannes Apprich, Sascha Brüggert (B), Gregor Debernitz, Julian Deeg (P), Manuel Fuchs, Tobias Hirsch (B), Kevin Horvatovic, Alexander Koch, Klaus Launer, Marc Mayle (B), Christian Schmid (B), Benjamin Schmidt (B), Dominik Schneider, Tim Stäcker, Marius Stegmaier (B), Philipp Stoll, Jan Waldenmaier (B), Steffen Werner (P), Klaus Winter (B), Christoph Ziebart, Julian Zimmer (B)

Klasse FTM2/2: Stefan Behmel, Marco Bereth (P), Gerhard Bux (B), Anita Czech (B), Andreas Czogalla (B), Manuel Ehrmann (P), Jürgen Frankenreiter, Fabian Gaugler, Sebastian Gewald, Jonas Groß, Patrick Henle, Christian Klopfer (B), Walter Lais, Julian Liesch (P), Johannes Müller, Daniel Naser (B), Kevin Reichert, Daniel Rief (B), Andreas Rommer, Fabien Schindele (B), Florian Stimpfle, Daniel Thorwart (B), Michael Weber, Julian Weidner (B), Matthias Wist, Tim Zürn (B).

Maschinentechnik Teilzeit

Klasse FTMT4: Oskar Barczynski, Torsten Braunschmid (P), Maximilian Brenner (B), Reinhold Dieser, Florian Egetenmaier, Jan-Michael Göggerle (P), Steffen Harpeng (B), Marina Homolka (P), Thilo Hotz, Tobias Janke, Daniel Kirschenmann (B), Patrick Silvester Krajewski, Tobias Künzel (B), Björn Landgraf, Felix Looser, Sarah Märkle, Daniel Mayer, Robin Meier, Daniel Nagler (P), Timo Niedermaier, Philipp Regenhardt (B), Jutta Reiß (P), Stefan Rudolf (B), Franziska Schmid, Simon Schmid, Thomas Schmid (B), Florian Sekler (B), Alexej Vogt, Tomasz Weber, Julia Wegert.

Elektrotechnik

Klasse FTE2: Christian Bolsinger (B), Jonas Christlieb (B), Philipp Gaschler, Fabian Göttle (B), Daniel Häßlein (B), Jan Hegele (P), Tobias Herdeg, Daniel Kauffmann (B), Manuel Knödler, Markus König, Matthias Nefzger (B), Thomas Neher, Jonas Niever (P), Florian Rehle, Benedikt Soldner (B), Patrik Stirn (P), Dominik Straub, Robin Vogel, Johannes Wainowski, Florian Windschüttl.

Automatisierungstechnik/Mechatronik

Klasse FTA2: Clemens Betzler (B), Florian Bieber (B), Patrick Denning, Marc Gücklhorn, Sebastian Haas (B), Hannes Hilbert (P), Tobias Hofherr, Matthias Joas (B), Moritz Köder (P), Benedikt Kohler (P), Philipp Krieger (B), Sven Peichl (B), Florian Powelleit (P), Michael Schackmann (B), Christoph Schäffer (B), Fabian Schenk (P), Philipp Schiele (P), Patrick Ströbel, Eduard Sudermann, Christian Vaas (B), Reinhold Wiedenmann

Bautechnik

Klasse FTB2: Dominik Martin Anders, Hannes Bayer (B), Julian Beetz, Bianca Bosch (B), Bernd Brauer, Dominik Buchmann, Sascha Enßle, Marco Fischer, Oliver Freund, Maximilian Frey (B), Maximilan Fuchs (P), Benjamin Göth, Jessica Grames (P), Rene Hägele (B), Tobias Häußler, Stefan Hommel, Christina Jakob (B), Dennis Mattburger (B), Sascha Müller, Manuel Neumann, Mike Radlinger (B), Florian Schmidt (P), Lukas Schurr, Adrian Stegmaier, Lukas Wagner.