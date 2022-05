14- und 16-Jähriger stehlen Colaflaschen aus Garage.

Zwei 14 und 16 Jahre alte Jungen stehen im Verdacht, am Dienstagmittag einen Diebstahl begangen zu haben. Die beiden öffneten gewaltsam ein Garagentor am Häselbachstadion, in welchem ein ansässiger Fußballverein seine Getränke lagert.

Die Jugendlichen entwendeten zunächst vier Flaschen Cola, stellten diese jedoch zurück, als sie bemerkten, dass die Garage durch eine Kamera überwacht wird. Das Einsehen der beiden Jungs kam allerdings zu spät, da beim Verantwortlichen des Fußballvereins bereits ein Alarm eingegangen war und er die Polizei verständigt hatte. Diese konnte die mutmaßlichen Täter vor Ort antreffen und entsprechende Maßnahmen ergreifen.