14-Jährige wird bei Brand schwer verletzt

Bei einem Brand in einer Werkstatt in Heubach-Buch ist eine 14-Jährige am Samstagabend schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, hatten sich drei Jugendliche berechtigterweise in einer Werkstatt aufgehalten, als sich aus bislang ungeklärter Ursache eine Öl-Benzinlache entfachte und Teile der Werkstatt in Brand setze.Vermutlich bei Löschversuchen erlitt ein 14-Jähriger schwere Brandverletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Die beiden anderen Jugendlichen blieben unverletzt. An der Werkstatt entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Heubach und Lautern waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 32 Einsatzkräfte vor Ort. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen, einem Notarztwagen und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Weitere Ermittlungen laufen.