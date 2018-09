13:21 - Röhlingen verliert das Derby

Nattheim (an) - Nachdem der AC Röhlingen am vergangenen Wochenende noch einen grandiosen Erfolg im Derby gegen den TSV Herbrechtingen feiern konnte, haben sich dei AC-Ringer am dritten Kampftag der Verbandsliga bei einem weiteren Regional-Derby gegen die TSG Nattheim mit 13:21 relativ deutlich geschlagen geben müssen. Mit dieser Niederlage rutschte der AC in der Verbandsliga-Tabelle um eine Position ab und rangiert damit auf dem vorletzten Tabellenplatz, befindet sich jedoch weiterhin in Schlagdistanz zum Tabellen-Mittelfeld.

Bereits vor der Begegnung der beiden Mannschaften wusste man auf Seiten des AC, dass die Kontrahenten aus Nattheim wohl leicht favorisiert in den Kampf gehen würden. Nichtsdestotrotz war man gewillt die bestmögliche Mannschaft auf die Matte zu schicken, um den Nattheimern mit der einen oder anderen Überraschung gefährlich werden zu können.

Da diese jedoch in letzter Konsequenz ausblieben und der AC unter dem Strich nur vier Einzelbegegnungen für sich entscheiden konnte, musste man sich dieses Mal geschlagen geben und deshalb beim Rückkampf vor den heimischen Fans für Wiedergutmachung sorgen.

Die Einzel-Ergebniss:

57 kg fr.: Richard Racz - Adrian Maierhöfer (TÜN; 16:0; 4:0).

130 kg gr.: Julian Fauth - Ivan Nemeth (TÜS; 0:16; 4:4).

61 kg gr.: Akif Sen - Martin Haas (PN; 8:5; 6:4).

98 kg fr.: Balazs Juhasz - Dominik Waldner (TÜN; 16:0; 10:4).

66 kg fr.: Martin Maurer - Fabian Stock (PN; 13:3; 13:4).

86 kg gr.: Andreas Wiedemann - Martin Szabo (TÜS; 0:16; 13:8).

71 kg gr.: Bernhard Amann - Michael Wöhrle (PS; 1:1; 13:9).

80 kg fr.: Tobias Kuhn - Tom Philipp (TÜN; 16:0; 17:9).

75kg fr.: Marius Öchsle : Christian Link (SN; 12:1; 21:9).

75 kg gr.: Jürgen Hartung - Tim Wist (AS; 0:3; 21:13).

Die zweite Mannschaft des AC gastierte ebenfalls bei der TSG Nattheim und musste sich gegen deren Reserve mit 16:32 geschlagen geben.