132 Interessenten für 19 Bauplätze

In Ebnat gibt es für 19 Bauplätze im ersten Teilabschnitt für das Wohngebiet „Krautgarten/Birkenmahd II“ insgesamt 132 Interessenten, darunter 32 mit einem Wohnsitz in Ebnat. Diese Zahlen hat jetzt Bürgermeister Wolfgang Steidle im Ortschaftsrat genannt.

Steidle betonte, dass es sich noch um keine Bewerber handele, da dies in einem gesonderten Verfahren ermittelt werde. So müssten Bewerber eine Baufinanzierung nachweisen. Erfahrungsgemäß gebe es immer wesentlich weniger Bewerber als Interessenten. Wie zu erfahren war, sollen für das Baugebiet „Krautgarten/Birkenmahd" noch vor der Sommerpause Bauplätze vergeben werde, so dass ab Herbst gebaut werden kann.

Die Stadt nehme zur Kenntnis, dass in Ebnat eine hohe Nachfrage nach Bauplätzen vorhanden sei, betonte Steidle. Daher habe man auch im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 17,6 Hektar Wohnbaupotenziale in Ebnat berücksichtigt.

Er verwies aber auch auf die 63 Wohnbaulücken in der Gemeinde. Diese Baulücken sind nach Ansicht von Ortsvorsteher Manfred Traub rein theoretischer Natur, da größtenteils seitens der privaten Eigentümer keine Verkaufsbereitschaft bestehe. Traub kritisierte, dass es keinen Zeitplan für die Erschließung von weiteren Bauflächen in Ebnat gebe. Man brauche Klarheit und müsse wissen wie es weitergehe.

Uwe Grieser (CDU) plädierte dafür die bauliche Entwicklung im Süden von Ebnat voranzutreiben. Stefan Spiller (CDU) zeigte kein Verständnis dafür, dass beispielsweise die Erschließung des Baugebiets „Alter Sportplatz" durch die Stadt nicht zeitnah erfolge. Hier müsse man keinen Grunderwerb tätigen und könne sofort loslegen.