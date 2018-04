130 Aalener inszenieren ihre Stadt

Die letzten Proben stehen bevor. Am Freitag, 4. Mai, feiert der erste Aalener Bürgerchor Premiere. In der Stadthalle präsentieren die rund 70 Sprecher mit musikalischer und tänzerischer Begleitung das Stück „Wir sind die nebelfreie Stadt“.

Im Januar haben sie sich zum ersten Mal getroffen, doch das Stück stand schon länger fest. Dagrun Hintze hatte 20 Menschen aus Aalen zu ihrer Stadt befragt. Diese Interviews ergaben am Stück rund 45 Minuten, was allerdings damals für die Aufführung im Stück „Samstag in Europa“ zu lang war. „Beim Lesen war mir schon klar, dass wir das jetzt nur kürzen, aber irgendwann noch einmal komplett auf die Bühne bringen“, sagte die Regisseurin Tina Brüggemann beim Pressegespräch. Im vergangenen Jahr wurde nur der erste Teil von „Wir sind die nebelfreie Stadt“ aufgeführt. Der zweite, dritte und vierte Teil erleben nun am Freitag, 4. Mai, eine Uraufführung.

Es geht bei dem Stück um Aalen, wie man hier denkt, lebt und fühlt. „Wir leben alle zusammen in Aalen und teilen die gleichen Ängste und Sorgen“, heißt es an einer Stelle. Wetter und Reformation werden genauso thematisiert wie Römer, Stadtbrand oder die Einwanderung aus der ehemaligen DDR, aus Italien, Spanien und der Türkei.

Rund 70 Aalener unterstützen das Projekt, in dem sie die Texte sprachlich präsentieren, sowohl im ganzen Chor als auch in kleinen Gruppen sowie einzeln. Dabei geht es mal lustig zu, mal ernst. „Es ist aber nicht einfach ein Aufsagen des Textes, wie bei einer Konfirmation, sondern ein besonderes Sprechen, das richtig gelernt werden musste“, so Michael Flechsler. Zusammen mit Brüggemann und Thomas Haller hat Flechsler an dem Stück gearbeitet und mit dem Bürgerchor geübt.

Kooperation mit Theaterring, Musikschule und Jugendkantorei

Aber damit hat es sich noch nicht erledigt. Das Stadttheater hat dieses Projekt in Kooperation mit dem Theaterring und der Musikschule Aalen gestartet. Deshalb darf Musik natürlich nicht fehlen. Mit dabei ist das Percussionsensemble von Philipp Schiegl, die Marching Band von Christoph Wegel, die die Stadtpfeifer-Tradition zeigen, ein Männerquartett, dass das „Oalmer Liadle“ singt, die Jugendkantorei der evangelischen Kirchengemeinde und die Balkan Band.

Die Ballettklasse von Raina Hebel und Elena Wirth ist ebenfalls mit von der Partie. Sie zeigt drei Vorführungen, die thematisch zwar alle unterschiedlich sind, aber stets zu Aalen passen. „Es ist sehr aufregend und spannend, denn wir haben noch nicht einmal alle zusammen geprobt. Lediglich die Generalprobe kann in der Stadthalle stattfinden“, so Tina Brüggemann. Und das sei die einzige Möglichkeit, bei der alle 130 Teilnehmer auf eine Bühne passen. Aber alle sehen es gelassen und die Gruppe harmoniere so gut miteinander, dass es sicherlich alles klappen werde.