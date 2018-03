1:3 - TSV verliert gegen Dettingen

Die erhofften drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt haben die Oberliga-Volleyballer des TSV Ellwangen verpasst. Gegen den TSV Dettingen konnte die Mannschaft um Trainer Jürgen Schwenk nicht überzeugen und verlor das Spiel 1:3.

Um die Ausfälle auf der Diagonalposition von Markus Hoffmann, Tobias van der Jagt und Jannis Hirschmiller zu kompensieren, rückte Zuspieler Winfried Lingel auf diese Position, während Lenard Schwenk auf der Zuspiel-Position startete. Die Ellwanger konnten stark in den ersten Satz starten. Der Vorsprung von 10:5 für die Ellwanger wurde überschattet von Winfried Lingels Verletzung. Nach seiner Verletzung musste er für Karl Lingel ausgewechselt werden. Dieser fand sich gut in der Rolle zurecht und der Satz konnte mit 25:22 gewonnen werden. Personell unverändert ging der TSV in Satz Nummer zwei. Die Dettinger, die nun deutlich wacher spielten, boten den Ellwangern tapfer die Stirn. Ein ausgeglichener Satz zwei ging aber am Ende knapp mit 25:22 an die Gastgeber. Im dritten Satz ließen die Ellwanger den Dettingern zu viel Freiraum. Trotz zweimaliger Auszeit konnte Trainer Schwenk das Feuer aus dem ersten Satz nicht wieder entfachen und der Satz ging deutlich mit 25:12 an das Team aus Dettingen.

Schwenk stellt um

Im vierten Satz stellte TSV-Trainer Jürgen Schwenk die Angriffsformationen deutlich um: Mittelblocker Linus Liss rückte auf die Außenangriffs-Position während Routinier Martin Pfitzer seinen Platz im Schnellangriff einnahm. Die Ellwanger kämpften um jeden Ball und belohnten sich immer wieder mit spektakulären Blockaktionen. Doch am Ende ging auch der letzte Satz mit 25:17 an die Heimmannschaft des TSV Dettingen. Nun gilt es im Abstiegskampf die dringend benötigten Punkte einzufahren. Am nächsten Samstag begegnet der TSV Ellwangen dem MTV Ludwigsburg II, einem direkten Konkurrenten. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Rundsporthalle.