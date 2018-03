13 Pfleger bestehen Fachexamen

Am Bildungszentrum Gesundheit und Pflege beim Ostalb-Klinikum Aalen haben 13 Gesundheits- und Krankenpfleger ihre Expertise in der Intensivpflege, Schwerpunkt Anästhesie, mit dem staatlichen Fachexamen beendet. Unter dem Prüfungsvorsitz des Gesundheitsdezernats des Ostalbkreises hatten die Teilnehmer schriftlich, mündlich und praktisch ihr Können bewiesen. Pflegedirektor Günter Schneider verabschiedete die Absolventen in einer Feierstunde, Bettina Seidel überreichte als Leiterin des Bildungszentrums die Zeugnisse an David Decombe, Andrea Frankenreiter, Katharina Friesen, Anna Geyer, Ana Grahovac, Simone Hartnagel, Katrin Hölzel, Jana Merlini, Katja Neumann, Kristina Richter, Katharina Schwarz, Juliane Spanier und Katja Steinle.