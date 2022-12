1,3 Millionen Euro fürs Ebnater Lehrschwimmbecken

Die Sanierung des Lehrschwimmbeckens Ebnat wird aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ mit gut 1,3 Millionen Euro bezuschusst. Das teilt der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter (CDU) mit.

Wie Kiesewetter in einer Mitteilung schreibt, hätten ihn mehrere Briefe und Mails zur Unterstützung des Lehrschwimmbeckens erreicht. Gemeinderat, Stadt Aalen und die Ortschaft Ebnat hätten sich für die Aufnahme der Maßnahme eingesetzt. Schwimmvereine aus Aalen, die Grundschule sowie die Aalener Sportallianz hätten um Unterstützung gebeten, um die Generalsanierung und energetische Ertüchtigung des Lehrschwimmbeckens zu ermöglichen. Er habe sich, so Kiesewetter, für dieses Anliegen eingesetzt und nun habe es das Lehrschwimmbecken in das Bundesprogramm geschafft. Die Sanierung werde mit 1,305 Millionen Euro Bundesförderung bezuschusst. Das Bundesprogramm, so der Abgeordnete, sei mehrfach überzeichnet gewesen, weshalb es andere Projekte aus dem Wahlkreis leider nicht geschafft hätten.

Der Aalener Oberbürgermeister Frederick Brütting freut sich über die gute Nachricht aus Berlin. Das Lehrschwimmbecken in Ebnat werde weiterhin dringend gebraucht „und wir wollen es erhalten“, so der OB.

Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier, die sich ebenfalls für die Bundesmittel stark gemacht hatte, freut sich über die Entscheidung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestags. Damit sei für die kommenden Jahrzehnte der Schwimmunterricht von Kindern und Jugendlichen rund um Ebnat sichergestellt.

Ebnats Ortsvorsteher Manfred Traub bekräftigt: „Das Lehrschwimmbecken Ebnat zu erhalten und zu sanieren stand für mich nie in Frage. Schön, dass wir durch die Entscheidung des Haushaltsausschusses der Sanierung nun den entscheidenden Schritt näher gekommen sind für eine zeitnahe Umsetzung.“

Das 1965 errichtete Schwimmbecken soll vor allem in den Bereichen Wärmedämmung, Wasseraufbereitung, Lüftung und Sanitärinstallation auf den neuesten Stand gebracht werden. Des Weiteren sehen die Umbaupläne vor, den Zugang zum Becken barrierefrei zu gestalten. Die Kosten dafür werden in der eingereichten Projektskizze auf rund 2,9 Millionen Euro geschätzt, der Zuschuss durch das Bundesprogramm beträgt maximal 45 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten.