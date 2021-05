1221 Rotkreuzler im Corona-Einsatz

Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie war das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Kreisverband Aalen mit 1221 Kräften Tausende von Stunden im Einsatz. Darauf wiest dessen Vorsitzender Eberhard Schwerdtner anlässlich des Weltrotkreuztags an diesem Samstag, 8. Mai, hin.

„Unsere stabile und vertrauensvolle Partnerschaft mit den Behörden im Landkreis hat sich in der Pandemie bewährt und hat einen enormen Stresstest bestanden“, sagt Schwerdtner. Fordert zugleich aber, dass der Katastrophenschutz auf Dauer mehr Förderung benötige. „Die an sich vorbildlichen Einsatzstrukturen müssen gestärkt und endlich komplett durch das Land finanziert werden“, meint Schwerdtner weiter, der auch Vizepräsident des DRK-Landesverbands Baden-Württemberg ist. Die fehlenden Mittel könne das DRK als Hilfsorganisation nicht weiterhin mit Spendenmitteln auffangen. Das Rote Kreuz stelle qualifizierte Einsatzkräfte, die sich ehrenamtlich für den Bevölkerungsschutz engagieren. Deren Motivation werde nicht durch lobende Worte allein, sondern auch durch eine intakte Infrastruktur gefördert, so Schwerdtner. Also dann, wenn die öffentliche Hand die Kosten für Material und Fahrzeuge, deren Unterbringung samt Betriebskosten sowie die Kosten der Ausbildung der Helferinnen und Helfer auskömmlich finanziert.

Auch in der Notfallrettung kann das DRK nach Angaben seines Vorsitzenden auf eine eindrucksvolle Bilanz verweisen: Im vergangenen Jahr wurden die Rettungswagen und Notärzte imAltkreis Aalen zu 34 740 Einsätzen geschickt. Rechnerisch gab es über das Jahr hinweg etwa alle 15 Minuten einen Einsatz. Um in Minutenschnelle der Bevölkerung zu helfen, setzt allein das Rote Kreuz im Altkreis Aalen an fünf Rettungswachen bis zu 13 Rettungswagen und sieben Notarztfahrzeuge ein. „An unseren Rettungswachen starten jährlich zweimal, im Frühjahr und im Herbst, angehende Notfallsanitäter in ihre Ausbildung, um für die Zukunft eine hohe Qualität im Rettungsdienst gewährleisten zu können“, sagt Matthias Wagner, Kreisgeschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Aalen.