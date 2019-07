121 neue Techniker für die Ostalb

Bei der Abschlussfeier der Technikerschule Aalen an der Technischen Schule Aalen sind 121 neue Techniker verabschiedet worden. Die berufliche Aufstiegsweiterbildung zum staatlich geprüften Techniker erfolgte in zweijähriger Vollzeitform in den Fachbereichen Maschinentechnik, Automatisierungstechnik/Mechatronik und Elektrotechnik und in vierjähriger Teilzeitform in der Fachrichtung Maschinentechnik.

Schulleiter Vitus Riek begrüßte die über 200 Teilnehmer der Abschlussfeier und beglückwünschte die Absolventen zu ihrem erfolgreichen Abschluss an der Technikerschule. In seiner Rede beschrieb er den hohen Stand an erworbenen aktuellen fachlichen, methodischen und personalen Kenntnisse, die die Techniker befähigen, komplexe technische Aufgabenstellungen der Betriebe mit dem Einsatz moderner Computertechnologien zu erarbeiten und Führungsverantwortung zu übernehmen. Mit ihrer praxisnahen Weiterbildung seien sie in besonderer Weise auf die aktuellen Herausforderungen in den Betrieben wie Industrie 4.0 vorbereitet und befähigt, die Betriebe bei der Erarbeitung der Aufträge und der technologischen Weiterentwicklung ihrer Produkte und technischer Dienstleistungen sowie der digitalen Transformation zu unterstützen.

Für die Absolventen der Technikerschule eröffnen sich Perspektiven auf einen attraktiven Arbeitsplatz als Konstrukteur, Fertigungsleiter, Qualitätsleiter oder Vertriebsleiter. Ebenso würden den mittelständischen Betrieben der Region bestens qualifizierte Fachkräfte mit hohem Praxisbezug zur Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit zur Verfügung stehen. Bei derzeit insgesamt guter Auftragslage würden die neuen Technikerinnen und Techniker einen starken Schub insbesondere für die mittelständischen Betriebe in der Technologieregion Ostalb bringen.

Kreiskämmerer und Schuldezernent Karl Kurz würdigte in seinem Grußwort die Leistung der Absolventen, beschrieb die positive wirtschaftliche Entwicklung im Ostalbkreis und dankte den Lehrkräften für ihre sehr erfolgreiche Bildungsarbeit an der Technikerschule. Die Aalener Technikerschule sei ein Markenzeichen der Technischen Schule und stehe für hohe Weiterbildungsqualität in der Region.

Anschließend fand die Preisverleihung an die besten Absolventen und Absolventinnen durch den Schulleiter und Kreiskämmerer statt. 18 Absolventen erhielten einen Preis und 37 eine Belobigung. Den Sonderpreis des Fördervereins der Technischen Schule erhielt Christian Klein mit der besten Note von 1,0. Musikalisch gestaltet hat die Abschlussfeier die Schulband der Technischen Schule unter der Leitung von Gerhard Bischofberger.

Absolventen Maschinentechnik (Vollzeit)

Klasse FTM2/1: Pavlos Athanasiadis, Michael Beirle (B), Furkan Bekar, Ben-David Feuchter (P), Patrick Frey, David Heinrich, Tim Heinz (P), David Huss (P), Jonas Kieninger, Christian Klein (P), Pascal Kosak (P), Felix Kümmerer, Daniel Kurz, Felix Luther (B), Walter Nachtigall, Kai Neumaier, Marco Poeschla (B), Bettina Siegert (B), Tobias Vogt, Tobias Wahl (B), Mike Weidner (B), Fabian Weiß, Moritz Werner

Klasse FTM2/2: Michaela Böhm, Daniel Brenner, Robin Egetemeir (B), Patrick Entenmann, Markus Fritz (B), Janis Fuchs, Florian Füchsle (P), Max Grimmeißen (B), Christoph Gruber, Thomas Häfele (B), Simon Hahn (B), Leon Hessel, Bernhard Horeld, Kevin Küffner (B), Tobias Kuklinski (P), Viktor Migal, Robin Mühlberger (B), Alexander Schmid (B), Sven Schneider (B), Patrick Straub (B), Tim Strauß (B), Manuel Wagner (B), Dominik Zieger, Wolfgang Zwick

Absolventen Maschinentechnik (Teilzeit)

Klasse FTMT4: Vadim Artamonov, Ilja Astahov (B), Kevin Beißwenger, Marvin Berthold (P), Stefanie Bihlmaier, Marco Bürk, Maurizio Chiulli, Kevin Discher, Kevin Domisch, Kay Eldefiny, Andreas Grabenzeh, Christian Häußler (B), Patrick Kreeb, Paul Leinich, Patrick Munz (B), Stefan Nagler, Patrick Neumann (B), Christian Packi, Kai Penkava, Roman Prokopenko (B), Philipp Rilk, Felix Salzer, Christopher Schlosser, Florian Schuster, Timo Strohmaier, Andreas Stude, Lena Vogel, Lea Wengert (B), Max Widmann (B), Stephan Ziegelbaur

Automatisierungstechnik/ Mechatronik

Klasse FTA2: Felix Barsch, Markus Erhard, Florian Fuchs (B), Jan-Eric Geugis, Thomas Goldbach (P), Philipp Hägele, Denis Hinderberger, André Hofmann, Marcel Kleindienst (P), Benjamin Kraft (P), David Johannes Müller, Andreas Poeschla (P), Tobias Pöringer (P), Marco Scherer, Michael Scherr, Paul Schmitt-Rechlin (P), Patrick Schulz (B), Christian Senz (B), Fabian Seyboth (B), Jascha Siegl, Simon Staudinger (B), Heiko Wörner

Absolventen der Elektrotechnik

Sebastian Bauer, Jeremy Blake (B), Sergej Busch, Michael Ehrensperger (B), Dennis Ellinger (B), Felicitas Hahn (P), Daniel Hauber (B), Axel Häußler, Patrick Jordan, Daniel Lux (P), Marco Nagler, Frank Prechter (P), Martin Raasch, Lukas Ritter (B), Nico Schips, Tim Schurr, Bernd Stegmaier (B), Steffen Titz, Peter Wagner (P), Lukas Weber, Patrick Wunder (B), Joel Zadok