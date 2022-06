1200 Euro für Govinda-Arbeit in Nepal

Bereits seit Jahrzehnten gibt es eine intensive Verbindung der Technischen Schule Aalen mit dem Verein Govinda. Schülerinnen und Schüler engagieren sich für die Projektarbeit von Govinda in Bildungs- und Gemeindeprojekten in Nepal. Dadurch erhielten bereits viele sozial stark benachteiligten Waisen- und Schulkinder durch Bildung und Ausbildung die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben. Coronabedingt konnten weder Vorträge noch Verkaufsaktionen an der Schule stattfinden. Über eine Online-Präsentation wurden die Schüler über die Situation in Nepal und über die Projekte informiert. Als Beitrag zur Unterstützung kam dadurch die Spendensumme von 1200 Euro zusammen. Der ehemalige Schüler und Schulsprecher der Technischen Schule, Fabian Göttle, ist aktuell in Nepal vor Ort. Er leistet erneut einen ehrenamtlichen Freiwilligendienst bei Govinda. Es ist eine besondere Erfolgsgeschichte, dass Göttle mit der finanziellen Hilfe seiner ehemaligen Schule Solaranlagen auf Dächern von abgelegenen Bergschulen planen und installieren wird. In dieser Region gibt es keine Stromversorgung und so bedeutet dies einen weitreichenden Fortschritt für die Kinder und Lehrkräfte.