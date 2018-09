1200 Euro für Kinder in Mosambik

1200 Euro spendet das Aalener Musikgeschäft Musika für die Deutsch-Mosambikanische Gesellschaft (DMG). Mit dem Geld werden nun Musikinstrumente für die Schulen Costa do Sol in Maputo, in Mulungo und Massinga beschafft. „Der Film über die Delegationsreise nach Mosambik war für mich eine Inspiration, etwas zu tun“, sagt Musika-Chef Armin Abele. Kurzerhand wurden beim Showabend auf dem Sparkassenplatz während der Reichsstädter Tage Spenden für Mosambik gesammelt. Dort feierte das Musikgeschäft sein 20-jähriges Bestehen, unter anderem mit dem Chor Musika and Friends. Am Montag traf sich Abele mit DMG-Präsident Siegfried Lingel. „Die Spende ist eine tolle Sache“, sagt Lingel, „denn in Mosambik ist die Summe ein Vielfaches wert“. Foto: Vaas