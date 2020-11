120 Weihnachtsbäume für die Aalener Innenstadt

Politischer Paukenschlag in Kolbingen: Bürgermeister Konstantin Braun legt sein Amt überraschend nieder. Wie er im Amtsblatt mitteilt, will er er das Amt des Bürgermeisters, das er seit dem 1. Mai 1986 innehat, zum 31. Januar 2021 zurückgeben. Damit reagiert Braun auf die politischen Querelen in der Heuberggemeinde, die das kommunalpolitische Geschehen in Kolbingen spätestens seit dem Bürgerentscheid zum geplanten Seniorenkonzept geprägt haben.

Kritik an Kommunalpolitik Bürgermeister Braun begründet seinen Entschluss im ...