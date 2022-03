120 Mitarbeiter der Kliniken Ostalb fallen wegen Corona aus

Die Fluktuationsquote bei den Ärzten an den Kliniken Ostalb hat im vergangenen Jahr bei 24 Prozent gelegen und ist damit gegenüber dem Jahr 2020 um vier Prozent zurückgegangen. Nimmt man alle Mitarbeiterinnen zusammen, ist die Quote zwar um drei Prozent gestiegen, davon entfallen allerdings zwei Prozent auf die Beschäftigten, die in Rente gegangen sind. Unterm Strich liegen die Kliniken unter der bundesweiten Benchmark von 24,1 Prozent. Dies hat die für das Personal zuständige Vorständin Sylvia Pansow am Dienstag im Verwaltungsrat der Kliniken mitgeteilt. Über die vor allem von der Pandemie verursachten Probleme und roten Zahlen berichtete ihr Vorstandskollege Thomas Schneider. Unterm Strich fehlt im ersten Quartal eine knappe Million in der Kasse.

In der Pflege ist die Fluktuation von elf auf 16, im medizinisch-technischen Dienst von elf auf 15 Prozent gestiegen, während sie im Funktionsdienst von acht auf sieben und in der Verwaltung von 14 auf 13 Prozent gesunken ist. Insgesamt liege man meist unter der Benchmark, was laut Pansow für eine große Mitarbeiterbindung spricht.

Ihr zufolge gab es im vergangenen Jahr 16,3 Fehltage pro Mitarbeiter, ein Jahr zuvor waren es 16,6 gewesen. Die meisten Ausfälle gab es mit mit 21,5 Tagen in der Pflege, 2020 waren es 20,5 Tage gewesen. Relativ hoch mit 18,5 Tagen ist die Zahl der Fehltage beim Funktionsdienst, was aber einen deutlichen Rückgang bedeutet, denn ein Jahr zuvor waren es 22,3 Tage gewesen. Von 7,2 auf 14,4 Tage verdoppelt hat sich die Zahl bei der Gesundheitsakademie, deutlich geringer war sie bei den Ärzten, wo sowohl 2021 als auch 2020 jeweils 8,8 Fehltage pro Kopf angefallen sind.

Bei ihnen ist aber ein regelrechter Babyboom zu verzeichnen: Pansow sprach von einem enormen Anstieg der Schwangerschaften, was mit dazu führt, dass zwischen der Soll- und Ist-Besetzung im ärztlichen Dienst ein Loch von rund 18 Prozent klafft. Große Probleme gibt es auch im Pflegedienst. Weil Fachkräfte fehlen, können 95 Betten oder elf Prozent nicht betrieben werden. Verschärft wird die Situation dadurch, dass vor allem wegen Corona auch viele Fachkräfte nicht arbeiten können. 120 sind momentan krank gemeldet.

Und schließlich schlägt die Demografie zu: Es gab noch nie so wenige Bewerber für einen Ausbildungsplatz in der Pflege in den Kliniken. Hinzu kommt: 21 Prozent der Mitarbeiter der Kliniken sind zwischen 56 und 65 Jahren alt und scheiden somit in den nächsten Jahren aus, darunter 334 oder 42 Prozent im Pflege- und Funktionsdienst. Bis 25 Jahre alt sind 14 Prozent der Beschäftigten, zwischen 26 bis 35 Jahre alt 22 Prozent. Von ihnen sind 30 Prozent im Mutterschutz oder in Elternzeit. 20 Prozent der Mitarbeiter der Kliniken sind zwischen 36 und 45 Jahren alt. Pansow ist zwar zuversichtlich, dass man die Verjüngung in der Belegschaft gut hinbekomme. Man laufe aber in einen Fachkräftemangel.

Fehlende und kranke Mitarbeiter wirken sich aber auch beim Erlös der Kliniken aus, weil man Leistungen nicht erbringen könne, machte Thomas Schneider deutlich. Er berichtete, dass den Kliniken trotz des dritten Rettungsschirms des Bundes mit Leerbettenpauschale und Versorgungsaufschlag im ersten Quartal knapp eine Million Euro in der Kasse fehlt. Bei der Belegung der Kliniken liege man in diesem Jahr bislang 16,2 Prozent unter dem Niveau von 2019, aber 1,3 Prozent über dem von 2020. Die Liquidität sei deutlich gesunken, weswegen man sehnsüchtig auf die ausstehenden 10,2 Millionen Euro aus dem dritten Rettungsschirm des Bundes warte.

Direkt auf die Pandemie zurückzuführen sind ihm zufolge Erlösausfälle, weil man Operationen verschoben und Intensivbetten freigehalten hat und weil Kosten wie der Infektionsschutz oder die Security keine Einnahmen bringen. Indirekt kostet die Pandemie Schneider zufolge auch, weil die Patienten sich zurückhalten, weil 140 Betten gesperrt sind oder weil der Betreuungsaufwand deutlich höher sei. Und da auch kein Wachstum möglich sei wie sonst, gehe die Lohn-/Preisschere immer weiter auseinander.

Schneider sieht bei der Finanzentwicklung für dieses Jahr Risiken und Chancen, wie er im Verwaltungsrat deutlich machte. Diese resultieren beispielsweise aus einer Normalisierung der Preise für Corona-Schutzartikel, aus der Digitalisierung und aus Organisationsprozessen oder aus dem Einsatz modernster Medizintechnik. Der Kreis tue viel für seine Kliniken und in ihnen sei die Behandlung hervorragend. Schließlich hofft Schneider auf die Krankenhausplanung und -finanzierung der neuen Bundesregierung. Eines der Risiken ist ihm zufolge das weiterhin abgesenkte Belegungsniveau, das ein Loch von drei bis vier Millionen reißt.