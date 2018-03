Neresheim-Dorfmerkingen (jsc)- Nachdem witterungsbedingt ausgefallenen Verbandsliga-Spiel gegen den FC Albstadt haben die Sportfreunde aus Dorfmerkingen gegen den TSV Nördlingen getestet. Am Ende gab es eine 1:2-Niederlage auf dem heimischen Kunstrasen.

Die Gäste aus Nördlingen belegen in der Landesliga ebenso wie die Sportfreunde Dorfmerkingen, den ersten Tabellenplatz. Beide Teams gingen von Beginn an engagiert zu Werke. Torlos wurden die Seiten gewechselt. Im zweiten Durchgang gingen die Sportfreunde durch einen Treffer von Fabian Weiß in der 56. Minute in Führung. In dieser Phase des Spieles waren die Sportfreunde dem zweiten Treffer näher: Doch der Nördlinger Philipp Buser schloss einen Konter (70.) zum 1:1 ab.

Als alle mit einem Unentschieden rechneten, war es erneut Buser, der Nördlingen den Siegtreffer (89.) bescherte. Für Dorfmerkingen steht an diesem Samstag (13.30 Uhr) das erste Rückrundenspiel gegen Schwäbisch Hall an.