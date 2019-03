1:1 – VfR scheitert wieder an sich selbst

„Hätzlich wellkumme“ hießen sie den VfR Aalen im breitesten kölschen Dialekt. „Herzlich willkommen“ im Südstadion also. Das Stadionheft von Fortuna Köln hatte noch weitere kölsche Begrifflichkeiten wie „Mer levve Foßball“ zu bieten. „Wir leben Fußball“. Was da an diesem Freitag unter Flutlicht abging war vor allem in der ersten Halbzeit lebendiger Fußball: Vom Gast aus Aalen.

Der hat im Abstiegskampf noch längst nicht aufgegeben, aber weist eben die Symptome eines Absteigers auf, akut schwache Chancenverwertung. Das zeigten beiden Halbzeiten. Das 1:1 (0:0) für den nun Tabellenvorletzten Schlusslicht beim Mitkonkurrenten war wieder einmal zu wenig. Aber, so Stürmer Petar Sliskovic, der alleine mindestens drei Tore hätte erzielen können: „Man merkt, dass die Mannschaft lebt.“

Bei der Fortuna, die ihren Kult lebt, schätzen sie nicht nur ihre kölsche Herkunft, sie schätzen auch die 3. Liga, im Schatten des großen 1. FC Köln ist es nicht so einfach sich zu behaupten. Ob sich der VfR in der kommenden Saison noch einmal in der 3. Liga behaupten darf, ist weiter fraglich, acht Spiele stehen noch aus. Die Zeit drängt immer mehr. „Ein Punkt ist zu wenig in der Situation, drei Punkte wären hochverdient gewesen“, erklärte VfR-Trainer Rico Schmitt nach dem Remis.

Schmitt baut wieder um

Schmitt baute in seinem achten Spiel auf seine achte Startelf. Matthias Morys (Oberschenkelprobleme), Luca Schnellbacher (Schleimbeutelentzündung im Knie) und Sascha Traut (Knieprobleme) fehlten verletzungsbedingt. Der vierte Fehlende: Royal-Dominique Fennell (5. Gelbe Karte). Nach dem 1:1 gegen Zwickau rückten Nicolas Sessa, Johannes Bühler, Mart Ristl und Antonios Papadopoulos in die Startformation. Patrick Funk bestritt sein 200. Drittliga-Spiel.

Und in dem 30. des VfR in dieser Spielzeit dominierte er die erste Halbzeit, alleine die Chancen blieben wieder einmal ungenutzt: Fünf gute an der Zahl: Nach einem 25 Meter-Freistoß von Nicolas Sessa, den Kölns Torwart Nikolai Rehnen gerade noch in Toraus lenkte (19.), folgte eine Serie von drei Abschlussversuchen von Stephan Andrist (24., 30., 31.), doch jedes Mal war Rehnen am Ball.

Clemens Schoppenhauer und der VfR waren wieder die bessere Mannschaft und spielen dennoch wieder nur Remis. (Foto: Imago)

So auch auch beim Distanzschuss von Antonios Papadopoulos (35.). Die abstiegsbedrohten Aalener zeigten ihre alt bekannte Abschlussschwäche und die Fortuna hatte Rehnen. Aalen ließ den Gegner nicht Entfaltung kommen, belohnte sich jedoch nicht für seinen couragierten Auftritt. Der nächste, bitte: Zu Beginn der zweiten Halbzeit scheiterte Sliskovic an Rehnen (48.).

Und keine fünf Minuten später schlug die Wucht des Abstiegskampfes wieder voll zu: Die Kölner kamen nach einen umstrittenen Freistoß zugesprochen, VfR-Kapitän Clemens Schoppenhauer soll gefoult haben. „Er spielt den Ball klar“, ärgerte sich VfR-Präsident Sport Hermann Olschewski.

Michael Eberwein trat nach der Diskussion auf dem Spielfeld an und versenkte die Kugel aus 20 Meter unhaltbar für VfR-Torwart Daniel Bernhardt zum 1:0 (52.). Der erste richtige Kölner Torschuss saß. Der VfR dagegen: scheitert.

Wieder verpasste Sliskovic knapp den Kasten nach einer guten Stunde. Bernhardt bewahrte die Aalener in der Folge vor einem weiteren Gegentreffer, etwa bei einer Doppelchance von Hamdi Dahmani (71., 72.).

Die Fortuna nutzte für ihre wenigen Offensivvorstöße einfach nur Fehler des VfR aus. „Es war nicht unser bester Tag“, befand Fortuna-Trainer Tomasz Kaczmarek. Sliskovic durfte noch einmal, schob aber am Tor vorbei (79.). „Du musst die Dinger reinmachen“, machte Olschewski klar.

Nur Ristl trifft

Immerhin: Nach einer Flanke von Patrick Schorr staubte der frei stehende Ristl zum Ausgleich ab (85.). „So ein Spiel darf nie 1:1 ausgehen“, sagte Olschewski. Denn es fiel wirklich nur dieses eine VfR-Tor, bei einem Chancenverhältnis von 9:3.