1:1 - Merlins melden sich zurück

Im wahrsten Sinne des Wortes in die Playoffs zurückgekämpft haben sich die die Basketballer der Crailsheim Merlins mit einem 103:90-Sieg bei den RÖMERSTROM Gladiators Trier. Damit gelang den Zauberern der ersehnte Ausgleich in der Best-of-five-Serie, die an diesem Freitag in der Arena Hohenlohe ein neues Intensitätslevel erreichen dürfte.

Rund 60 Merlins-Fans, darunter auch der Crailsheimer Oberbürgermeister, hatten sich an diesem Werktag auf den Weg nach Trier gemacht und gaben ihrem Team nun zusätzliche Energie, um endgültig in dieser Serie anzukommen (32:42). Dass Intensitätslevel der Gastgeber erreichten die Zauberer jedoch nicht, wie Sportdirektor Ingo Enskat zur Halbzeit bemängelte. „Wir konnten durch einige gute Aktionen in Führung gehen, aber ohne eine intensivere Spielweise wird es weiter Spitz auf Knopf bleiben.“ Bis auf einen Zähler konnten die Hausherren wieder heranrücken, ehe die Merlins das bessere Ende der ersten Halbzeit für sich beanspruchen konnten (46:53). Konnten die Gastgeber nach dem schnellen Dreier durch Smith zum Auftakt in die zweite Halbzeit auf einen ähnlichen Aufgalopp wie zu Beginn des Spiels hoffen, zogen die Merlins das Momentum diesmal schneller auf ihre Seite, zwangen die Gladiators nun zu mehr Fehlern und stellten wieder eine zweistellige Führung her (55:67).

Nun erhöhten die Gastgeber die Schlagzahl und ließen den Vorsprung der Merlins auf fünf Pünktchen schrumpfen (70:75). Von Coach Tomas Iisalo zur Konzentration gemahnt, setzten sich die Zauberer bis zur Crunchtime wieder zweistellig ab (79:90), doch es standen noch vier Minuten Playoff-Fight auf dem Programm. Diesen nahmen die Merlins aber bissig an, brachten den Vorsprung über die Zeit und Sherman Gay setzte mit einem Dunk zum 90:103 den Schlusspunkt.