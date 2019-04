11. Handball-Sparkassencup: Erstmals unter neuem Namen

Der 11. Handball-Sparkassencup und gleichzeitig das 34. Bernd-Rahmig-Gedächtnisturnier wir in diesem Jahr erstmals von der Aalener Sportallianz ausgetragen. Nach der Verschmelzung des MTV Aalen, der DJK Aalen und des TSV Wasseralfingen treten die Handballer des neuen Vereins erstmals als Aalener Sportallianz auf. Die Trägervereine der Handballgemeinschaft Aalen/Wasseralfingen (MTV und TSV) sind in einen Verein verschmolzen und so wird man ab der kommenden Hallenrunde als Aalener Sportallianz an den Start gehen, aus technischen Gründen wird dies in der Qualirunde zur Hallenrunde noch nicht so sein.

Das Turnier hat eine 34-jährige Tradition und ist auch in diesem Jahr wieder sehr gut besetzt und so gehen am ersten Wochenende bereits 49 Mannschaften in sieben verschiedenen Turnieren in fünf Altersklassen und in vier verschiedenen Sporthallen an den Start. Das Turnier dient als Vorbereitung für die kommende Hallenrunde beziehungsweise der Qualirunde dazu und wird bereits mit den „neuen“ Jahrgängen gespielt.

Den Auftakt machen am Samstag die Mädchen der weiblichen B-Jugend (Jahrgänge 2003/04) in der Wasseralfinger Talsporthalle, ab 9.15 Uhr treffen dort in der Gruppe I die TSG Schnaitheim II, die HSG Langenau/Elchingen, der TV Gundelfingen und die Aalener Sportallianz aufeinander. In der Gruppe II werden sich Rot-Weiß Neckar, die TSG Schnaitheim I, der TV Weingarten und die SG Hofen/Hüttlingen messen. Die Halbfinals werden gegen 13.30 Uhr erwartet, das Endspiel ist auf 14.45 Uhr terminiert.

Kurz danach startet die männliche C-Jugend(Jahrgang 2005/06) ihr Turnier auf Bezirksniveau in der Sporthalle am Schäle, ab 10 Uhr wird hier ebenfalls in zwei Gruppen mit vier Mannschaften gespielt. In der Gruppe I trifft die Aalener Sportallianz I auf den SV Heilbronn, Rot-Weiß Neckar und die HSG Langenau/Elchingen, in der Gruppe II treffen die SG Hofen/Hüttlingen auf die Aalener Sportallianz II, die TSG Schnaitheim und den TV Weingarten. Hier ist das erste Halbfinale auf 14.12 Uhr geplant, das Endspiel auf 15.30 Uhr. Das Turnier der männlichen B-Jugend ist ebenfalls zweigeteilt, die fünf Mannschaften, die sich für die Verbandsebene qualifizieren wollen, spielen ab 12 Uhr in der Aalener Galgenberghalle in einer Gruppe jeder gegen jeden.

Antreten werden der TV Altenstadt, der TSV Bartenbach, der TSV Heiningen, die HSG Friedrichshafen-Fischbach und der HC Oppenweiler/Backnang. Wer hier die Nase vorne hat, wird gegen 16 Uhr entschieden sein.

Wanderpokal der Stadt

Das Turnier der männlichen B-Jugend auf Bezirksebene findet in der Karl-Weiland-Halle statt, ab 10.30 Uhr wird hier in zwei Gruppen mit vier Mannschaften gespielt. In der Gruppe I trifft die Aalener Sportallianz auf den TV Weingarten, die TSG Schnaitheim und die HSG Langenau/Elchingen, während sich in Gruppe II der TSV Heiningen, die SG Hofen/Hüttlingen, der SC Vöhringen und der TSV Bartenbach miteinander messen werden. Die Halbfinals beginnen um 14.45 Uhr, das Endspiel ist auf 16 Uhr angesetzt.

Am Sonntag geht es dann in drei Hallen weiter, ab 10 Uhr geht es in der Talsporthalle bei der männlichen A-Jugend (Jahrgänge 2001/02) um den Wanderpokal der Stadt Aalen, sechs Mannschaften treffen da bei relative langer Spielzeit aufeinander und werden im Modus jeder gegen jeden um den Pokal kämpfen. Teilnehmen werden die Aalener Sportallianz, die TSG Schnaitheim mit zwei Mannschaften, das HAT Uhingen-Holzhausen, der SV Heilbronn und die SG Hofen/Hüttlingen. Der Sieger des Turniers wird gegen 16.15 Uhr ermittelt sein.

Gleichzeitig beginnen die Mädchen der weiblichen C-Jugend (2005/06) in der Sporthalle am Schäle ihr Turnier, hier auch wieder acht Mannschaften in zwei Gruppen. In der Gruppe I treffen die MTG Wangen, die TSG Schnaitheim, der HC Oppenweiler/Backnang und die Aalener Sportallianz aufeinander, in der Gruppe II kommt es zum Aufeinandertreffen der SG Hofen/Hüttlingen mit dem TV Altenstadt, der TG Geislingen und der SG Schozach/Bottwartal. Auch hier werden die Halbfinals gegen 14.15 erwartet das Endspiel steigt um 15.30 Uhr.

Um 10.30 Uhr startet das C-Jugend Verbandsturnier (2005/06) in der Aalener Karl-Weiland-Halle, auch hier sechs Mannschaften mit langen Spielzeiten im Modus jeder gegen jeden. Um den Turniersieg bewerben sich der VfL Günzburg, die MTG Wangen, der SC Vöhringen, die SF Schwaikheim, die JSG Neckar-Kocher und als Lokalmatador die HSG Oberkochen/Königsbronn. Gegen 16.15 Uhr wird feststehen wer sich hier wie platzieren konnte.