1:1 gegen den VfB II

Das Testspiel zwischen dem VfR Aalen und Regionalligist VfB Stuttgart II ist am Freitagabend auf dem Sportgelände des SV Waldhausen ohne Sieger geblieben. Die Teams trennten sich nach 90 Minuten 1:1. Pedro Almeida nutzte eine Unachtsamkeit in der VfR-Defensive nach fünf Minuten zur 1:0-Führung der Gäste.

In der Folgezeit erspielten sich die Aalener zahlreiche hochkarätige Möglichkeiten. In der 23. Minute verpasste Matthias Morys im Zentrum eine scharfe Hereingabe von Sascha Traut nur um Zentimeter, vier Minuten später scheiterte Yannis Letard mit seinem Kopfball nur knapp. Der VfR drückte immer wieder aufs Tempo und fand seinen Meister ein ums andere Mal im gut aufgelegten VfB-Keeper Florian Kastenmeier. In der 41. Minute war es dann soweit: Eine tolle Flanke von Patrick Schorr köpfte Luca Schnellbacher im Zentrum zum 1:1-Ausgleich ein. In der Schlussphase der Begegnung kam der eingewechselte Entrup zu zwei guten Möglichkeiten für die Stuttgarter, es blieb aber beim Remis. Erstmals ist auch der gebürtige Schwäbisch Gmünder und Ex-VfB-Profi Mart Ristl (Foto) im Trikot des VfR Aalen am Ball gewesen.

„Mit der ersten Hälfte war ich sehr zufrieden. Wir haben viel Tempo gemacht und uns neben dem Tor sieben gute Torchancen herausgespielt. Mit etwas mehr Frische machen wir da den einen oder anderen Treffer mehr. In der Defensive gab es einige Abstimmungsprobleme, außerdem hatten wir Schwierigkeiten mit der Verteidigungshöhe. Das ist für mich aber okay, denn wir arbeiten erst seit einigen Tagen im defensiven Bereich. Insgesamt sind wir jetzt auf einem sehr guten Weg. Nach dem Seitenwechsel hatte der Gegner drei Möglichkeiten, die wir durch zu einfache Ballverluste selbst eingeleitet haben. Leider haben wir einige Spieler, die etwas angeschlagen sind", so VfR-Chefcoach Argirios Giannikis.