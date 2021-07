106 frisch gebackene und geprüfte Techniker

Der Schulleiter der Technischen Schule Aalen, Bernhard Wagner, hat 106 Staatlich geprüfte Techniker in vier verschiedenen Fachrichtungen verabschiedet. Auch in diesem Jahr musste auf eine Verabschiedung im großen Rahmen verzichtet werden. Er würdigte die überaus erfreulichen Ergebnisse, die von den Technikerschülern erzielt wurden. „Sie haben gezeigt, was Sie können und sind bestens auf die berufliche Zukunft vorbereitet“, so Wagner.

Bei den Technikern des Bereichs Elektrotechnik erreichte Pascal Vogt einen Notendurchschnitt von 1,0. Insgesamt konnten 15 Preise (P) und 34 Belobigungen (B) vergeben werden. Besondere Erwähnung fand auch die Leistung der Teilzeittechniker im Bereich Maschinentechnik, die die Ausbildung zusätzlich zur Berufstätigkeit in vier Jahren Teilzeit absolvieren. Während der Technikerausbildung werden von den Absolventen im Team auch Technikerarbeiten in Zusammenarbeit mit regionalen Firmen erstellt. Die ehemaligen Schüler sind jetzt berechtigt, den Titel „Bachelor Professional of Technic“ zu tragen.