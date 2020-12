1036 Päckchen für Weihnachten im Schuhkarton

In diesem Jahr sind 1036 Päckchen von Menschen aus Aalen und Umgebung an die Aktion Weihnachten im Schuhkarton gespendet worden. Damit haben viele Menschen ein Zeichen der Solidarität für bedürftige Kinder in ärmeren Ländern gesetzt. Zusätzlich wurde das Team der Sammelstelle durch Spenden von örtlichen und überregionalen Unternehmen unterstützt.

„Einfach großartig, dass in der Corona-Zeit besonders viele Menschen Päckchen gepackt haben. Das hat mich sehr gefreut“, sagt Gabriele Rabstein, eine Mitarbeiterin der Sammelstelle. „In den vergangenen zehn Jahren hatten wir nie mehr als 1000 Päckchen. Es ist einfach schön, dass Menschen gerade jetzt Geld, Zeit und Liebe in die Päckchen investiert haben und damit bedürftigen Kindern eine große Freude machen“, ergänzt Bettina Harsch.

Mit der großen Anzahl an Päckchen haben sich viele Menschen dem diesjährigen „Jetzt erst recht“-Motto der Aktion angeschlossen. Nach der Abholung der Versandkartons werden die Päckchen nun nach Osteuropa transportiert, um dort im Rahmen einer Weihnachtsfeier an die Kinder verteilt zu werden.