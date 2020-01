10:3-Kantersieg zum Auftakt

Fußball-Verbandsligist TSV Essingen hat nach einer halben Trainingswoche an diesem Wochenende sein erstes Testspiel bestritten. Gegen die Nationalauswahl der Deutschen Post ist dabei ein wahres Schützenfest herausgesprungen, 10:3 (3:2) hieß es am Ende.

Bereits nach acht Minuten bediente Tamas Herbaly Niklas Weissenberger, der zum frühen 1:0 traf. Nach Vorarbeit von Manuel Hegen kam Herbaly nur eine Minute später an den Ball und erhöhte auf 2:0. Doch zu Beginn einer Vorbereitung schleichen sich naturgemäß auch Fehler in das eigene Spiel ein, so geschehen beim 1:2 (29.). Und auch die Postler machten es in zwei Minuten gleich doppelt gut. Nach einer Ecke stand es plötzlich 2:2 (39.). Nach einem abgefälschten Freistoß stand der aufgerückte Essinger Verteidiger Stergios Dodontsakis richtig und traf zur 3:2-Pausenführung.

Nach der Pause dann machten die Essinger schnell alles klar. Felix Nierichlo (52.), Niklas Groiß (56., nach Vorarbeit des wiedergenesenen Johannes Eckl) sowie noch einmal Dodontsakis (58.) machten schnell das halbe Dutzend voll. Weissenberger besorgte nach einer Flanke den siebten Treffer (68.). Eine weitere Nachlässigkeit ließ die Postler das Ergebnis mit dem dritten eigenen Treffer noch einmal aufhübschen, die Schlusspunkte aber setzte der TSV.

Eckl wieder auf dem Feld

Besonders das 8:3 durch Eckl (75.) ließ den Essinger Anhang jubeln. Mit einer langwierigen Verletzung war Eckl über ein Jahr lang ausgefallen und freut sich jetzt, dass er wieder auf dem Platz stehen kann. Groiß (83.) trug sich ebenfalls ein weiteres Mal in die Torschützenliste ein, ehe der Schlusspunkt durch einen alten Bekannten erzielt wurde: Benjamin Schiele, der nach zweieinhalb Jahren vom Härtsfeld wieder zurück ins Schönbrunnenstadion gekehrt ist, traf zum 10:3-Endstand (88.).